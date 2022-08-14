За 10 лет в Тюменской области введено 16 млн квадратных метров жилья

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Сегодня, 14 августа, по всей стране отмечают День строителя. Тюменская область активно развивается в этом направлении: за 10 лет введено 16 млн квадратных метров жилья.

Как сообщили в Информационном центре регионального правительства, по данным на 2021 год план по вводу жилья выполнен на 109% (1,706 млн кв. м). Сейчас в области введено 1,1 кв. м на человека - 5 место среди регионов России. А расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, планируется завершить до конца 2023 года (опережение на 1 год и 8 месяцев).

В связи с праздником губернатор Александр Моор поздравил специалистов и ветеранов отрасли с их профессиональным днем.

- Совместно и хорошими темпами нам удается реализовывать масштабные программы по возведению нужных тюменцам социальных объектов, создавать современные транспортные магистрали, строить безопасные и качественные дороги. Желаю вам и в дальнейшем добиваться трудовых побед, созидать на благо Тюменской области и России, - сказал глава региона.