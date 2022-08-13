В Тюмени расследуют загадочное исчезновение мужчины со шрамом. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени расследуют загадочное исчезновение 46-летнего мужчины. Житель областного центра пропал 7 августа.

В этот день он вышел из своего дома на Суходольской и с кем-то встретился. После этого о нем никто ничего не знает, его местонахождение до сих пор неизвестно.

По сведениям волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», на вид пропавшему 46 лет, рост составляет около 170 сантиметра, среднего телосложения, волосы светлые.

Мать горожанина рассказала, что ее сын связался с ней ночью и сообщил, что его избили в лесу, однако ему удалось убежать от своих обидчиков. Во время побега его укусила змея. Последний раз он связался с семьей в шесть часов утра.

– Сотрудники полиции продолжают работать вместе с поисковиками, – прокомментировали в пресс-службе регионального управления МВД.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Сергее Владимировиче, просят позвонить по телефонам: 02/102 полиция, 8 (3452) 27-01-00 - ОП №1 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.