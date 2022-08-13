Коронавирус в Тюмени, последние новости на 13 августа 2022 года: заболел еще 451 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 августа 2022 года увеличилось на 451. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 августа 2022 года увеличилось на 451. Всего с начала пандемии ковид подхватили 197 036 человек.

По состоянию на 13 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 761 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 42 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 16 874 человека, или на 17,8% больше в сравнении с 12 августа 2022 года. Выявлено 28 694 новых случая. Умерло за сутки 60 человек.