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Общество13 августа 2022 15:19

Тюменцев учат вязать наволочки для подушек

Впереди еще два занятия цикла
Сергей Швецов

В музее «Дом Машарова» тюменцев учат вязать наволочки для подушек. Впереди еще два занятия цикла.

– Программа подходит людям разного возраста и подготовки. 14 августа здесь пройдет уже третий мастер-класс, на котором мастера расскажут и покажут, как своими руками сделать чехол-наволочку для подушки, – сообщили в Тюменском музейно-просветительском объединении.

На четвертом занятии, которое пройдет 20 августа, желающие будут создавать с помощью вязальных крючков корзинки-органайзеры, а на пятом (на следующий день) займутся изготовлением салфетки-подставки под горячее.

Занятия начинаются в 16.00. Стоимость участия составляет 300 рублей. Материалы можно принести свои, а можно приобрести у мастера за дополнительную плату. Подробности и запись по телефону: +7(3452) 46-13-10, а также по этой ссылке.