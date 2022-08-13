В музее «Дом Машарова» тюменцев учат вязать наволочки для подушек. Впереди еще два занятия цикла.

– Программа подходит людям разного возраста и подготовки. 14 августа здесь пройдет уже третий мастер-класс, на котором мастера расскажут и покажут, как своими руками сделать чехол-наволочку для подушки, – сообщили в Тюменском музейно-просветительском объединении.

На четвертом занятии, которое пройдет 20 августа, желающие будут создавать с помощью вязальных крючков корзинки-органайзеры, а на пятом (на следующий день) займутся изготовлением салфетки-подставки под горячее.

Занятия начинаются в 16.00. Стоимость участия составляет 300 рублей. Материалы можно принести свои, а можно приобрести у мастера за дополнительную плату. Подробности и запись по телефону: +7(3452) 46-13-10, а также по этой ссылке.