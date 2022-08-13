Представители Тюменской области вернулись с форума «УТРО» в Ханты-Мансийске. Фото: официальная группа в ВК форума "Утро".

Представители Тюменской области вернулись с форума «УТРО» в Ханты-Мансийске. Там приняли участие 70 жителей региона.

– 40 участников от Тюменской области и ЛНР выступили с презентацией своих проектов на грантовом конкурсе. Обладателями грантов стали шестеро жителей области. Один из самых крупных грантов достался тюменцу Радику Хуснутдинову — его онлайн-приложение, обучающее основам выживания «Найти выход» получило грантовую поддержку в размере 500 тысяч рублей, – рассказали в Медиацентре молодежной политики.

Так, например, Мунис Мустафаев получил грант в размере полумиллиона рублей на реализацию межкультурного проекта «Уроки дружбы». Проект будет включать в себя лекции по истории, культуре и обычаям народа, кинопоказы, танцы в этнических костюмах, игры на национальных инструментах, а также обучение элементам традиционных танцев, передает Moi-portal.ru.