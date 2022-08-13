В Тюмени будущим мамам напомнили о получении родового сертификата. Он полностью перешел в электронный формат.

– Беременная женщина приходит в женскую консультацию, и лечебное учреждение формирует на нее родовой сертификат. Она не может обменять его на деньги, так как это не финансовая помощь матерям, а средство стимулирования медицинских учреждений, – отметили в местном отделении ФСС.

На основании родовых сертификатов ФСС оплачивает услуги учреждений здравоохранения - консультации и родильного дома. Также в него включена часть профилактического осмотра малыша в течение первого года жизни.

Суммарная стоимость сертификата составляет 12 тысяч рублей. Из них четыре тысячи предусмотрено на оплату услуг женской консультации, 6 тысяч – на услуги родильного дома и две тысячи – на услуги детской поликлиники, передает «Вслух.ру».