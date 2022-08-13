В Ишиме обновят шесть дворов. Фото: Архив "КП"

В Ишиме обновят шесть дворов. Подрядчики закончат работы до 10 сентября.

Один из дворов находится в границах домов 45 и 47 на ул. 8 Марта и дома № 121а на ул. М. Садовой. На его ремонт потратят деньги в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Остальные пять строятся на бюджетные средства.

– Согласно проектам, здесь появятся проезды, парковки, тротуары и газоны, – передает администрация города.

Работы уже завершены во дворах домов № 10 в на ул. Республики и № 7 на ул. Шаронова. Строительство дворовых территорий продолжается на Порфирьева, 14, К. Маркса, 5а и в границах К. Маркса, 35 и Артиллерийской, 25а и 24б, уточняет «Тюменская линия».