Тюменские госавтоинспекторы готовятся к началу учебного года Фото: Ольга Крыльцова

В преддверии нового учебного года Госавтоинспекция Тюменской области предпримет дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности детей. Одно из них - профилактическое мероприятие под названием «Внимание - дети!», которое пройдет с 15 августа по 11 сентября.

В этот период сотрудники ГИБДД проведут акции, флеш-мобы и инструктажи с детьми и их родителями в общественных местах, во дворах, вблизи школ, а также у пешеходных переходов. Ребятам напомнят, как правильно и безопасно перейти проезжую часть, а водителей призовут быть внимательнее к детям на дорогах.

В связи с массовым возвращением жителей северных округов из отпусков, автоинспекторы проведут в третьей декаде августа мероприятие «Дорога домой». Будут организованы инструктажи по правилам безопасной перевозки детей-пассажиров и тренинги по использованию детских удерживающих устройств в местах отдыха водителей.

В преддверии 1 сентября дорожные полицейские вместе с органами исполнительной власти, образовательными организациями и родительским активом проведут мониторинг обустройства пешеходных переходов вблизи мест массового притяжения детей, обследуют дорожные условия возле школ и детских садов.