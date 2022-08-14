В Тюменской области строится 328 многоквартирных домов Фото: Ольга Крыльцова

С начала 2022 года застройщики Тюменской области выдали 87 разрешений на строительство многоквартирных домов. Общая площадь составляет более 704 тысяч квадратных метров, сообщает «Тюменская линия».

По словам начальника Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, сейчас в регионе возводится 328 домов общей площадью 3,2 миллиона квадратов.

- По итогам прошлого года тюменские строители ввели более 1,7 миллиона квадратных метров жилья в регионе. В этом году планируется ввод 1,599 миллиона квадратных метров. По состоянию на август можно сказать, что ситуация развивается благоприятно: введено более 850 тысяч квадратных метров. Это более 50% от плана и на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - подчеркнул он.

Также увеличилась доля вводимого индивидуального жилья. По мнению Павла Перевалова, это является серьезным новым трендом в региональном строительстве.