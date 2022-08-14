Жители Тюмени отправляют по почте велосипеды, мотоциклы и холодильники Фото: Ольга Крыльцова

Жители Тюмени стали чаще отправлять посылки. С начала года горожане отправили Почтой России более 10 000 крупногабаритов весом до 500 килограммов, включая мотоциклы, велосипеды, запчасти, бытовую технику и другой груз.

Главный почтовый оператор РФ работает и с региональными интернет-ретейлерами. С начала 2022 года тюменские представители отправили 45 000 заказов.

Собственное исследование Почты России показало, что 27% клиентов забирают заказы из интернет-магазинов в почтоматах. Такой вид получения удобен респондентам из-за близости к дому или месту работы, отсутствия очередей и возможности получить посылку в любое удобное время.

В областной столице действует 78 почтоматов, где можно забрать предоплаченные заказы из интернет-магазинов.

За 6 месяцев проживающие в Тюменской области отправили и получили по почте более 600 000 посылок.

Крупногабарит отправляют, как правило, юридические лица. Например, так доставляют велосипеды, холодильники и мотоциклы. Ежемесячно Почта России привозит в Тюмень порядка 10 единиц мототехники. Их получают в магистрально-сортировочном центре.

Сегодня тюменцам, чтобы отправить посылку, достаточно оформить ее и оплатить онлайн на сайте или в мобильном приложении. Сдать отправление можно без очереди в почтовом отделении, сообщает «Мегатюмень».