Новый сезон бесплатных лекций для тюменцев стартует с темы о Китае

Фото: группа КонцептХаб, соцсети

Китаевед-публицист и автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов открывает в Тюмени новый сезон бесплатных образовательных лекций «КонцептХаб». Он выступит с темой «Китай вчера, сегодня, завтра - тренды китайской социальной и экономической жизни» в субботу, 27 августа, в 14.00.

О месте проведения организаторы сообщат позже. Чтобы попасть на лекцию, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Николай Вавилов в течение десяти лет учился и работал в различных регионах Китая, также он является советником директора Института Китая и современной Азии при Российской академии наук. Кроме того, спикер ведет канал в Telegram «Китай – Николай Вавилов», в котором публикует свежие новостями экономики и политики.

- Проект «КонцептХаб» - это отличная возможность узнать что-то новое из совершенно разных областей. В этом году мы планируем пригласить специалистов естественно-научного блока и сферы общественных наук, а начать сезон решили как всегда с актуальной темы. Ждем всех желающих, - рассказала руководитель проекта Виктория Елизарова.

Проект «КонцептХаб» проводится при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Это познавательные и бесплатные лекции для всех желающих, на которых спикеры общаются с участниками на актуальные темы в неформальной обстановке, а также отвечают на интересующие их вопросы.