Тюменские офтальмологи напомнили о важности защиты глаз при работе с инструментами Фото: Ольга Крыльцова

Как правило, летом вырастает число обращений к врачам по поводу инородных тел в глазу. Чаще всего жалобы поступают от дачников, которые стремятся максимально благоустроить свои жилища и нередко берутся за столярные или слесарные работы, забывая о технике безопасности. Например, на этой неделе только за одни сутки в приемное отделение ОКБ №2 обратилось 110 человек, в основном по поводу воспалений и инородных тел в глазу.

Специалисты еще раз напоминают тюменцам о необходимости использования защитных очков при проведении столярных, слесарных, строительных и прочих работ. В случае травмирования глаза нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Любые попытки справиться с проблемой самостоятельно могут усугубить ситуацию.

Инородные тела могут спровоцировать кератит, увеит, блефарит, конъюнктивит, а в тяжелых случаях - отслойку сетчатки, катаракту и даже глаукому. Особенно опасны металлические инородные тела. Даже при незначительном размере они могут окислиться и оказать токсическое воздействие на ткани глаза.

Напоминаем, детский и взрослый стационары Областной клинической больницы №2 – единственные на юге Тюменской области, где круглосуточно оказывается медицинская помощь при травмах любой локализации. Кроме того, только здесь экстренно принимают нейрохирурги и челюстно-лицевые хирурги, сообщает «Вслух.ру».