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Недвижимость14 августа 2022 8:13

Голышмановские дорожники подвели промежуточные итоги работ

Уже сейчас они построили дорог больше, чем в прошлом году
Марина Прохорова
Голышмановские дорожники подвели промежуточные итоги работ

Голышмановские дорожники подвели промежуточные итоги работ

Голышмановские дорожники подвели промежуточные итоги работ. Как сообщает «Мегатюмень», уже сейчас они построили дорог больше, чем в прошлом году.

Только около сорока муниципальных миллионов рублей потратят на то, чтобы привести в порядок грунтовые дороги в семи переулках поселка Голышманово. Их общая протяженность - более полутора километров.

- В двух переулках, традиционно, уложили железобетонные плиты, а в четырех - асфальт. Впервые попробовали так сделать из-за того, что эти переулки слишком узкие, с плотной застройкой и большим количеством коммуникаций. Там неудобно работать нашей крупногабаритной технике с громоздкими плитами. Позже возьмемся за строительство дороги в переулке Ишимский - самом протяженном и затратном в текущем сезоне, - комментирует начальник местного участка ДРСУ-4 Эдуард Кутырев.

Кроме того, в рамках муниципального контракта дорожники закатали в щебенку по 500 метров дорог на сельских территориях округа, а на двух центральных улицах поселка устранили колейность. Позже там появятся два небольших тротуара и автобусные павильоны.

В рамках нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» специалисты капитально отремонтируют четырехкилометровый участок дороги областного значения Тюмень - Аромашево. Сейчас там идут работы.

Также голышмановские дорожники реализуют два областных контракта: строят дорогу Гладилово-Скарединка и на подъезде к деревне Боровлянка. А практически весь июль они укладывали верхний слой полотна на участке дороги со 190-го по 198-й километр федеральной автотрассы Тюмень - Ишим - Омск.