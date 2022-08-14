Голышмановские дорожники подвели промежуточные итоги работ

Голышмановские дорожники подвели промежуточные итоги работ. Как сообщает «Мегатюмень», уже сейчас они построили дорог больше, чем в прошлом году.

Только около сорока муниципальных миллионов рублей потратят на то, чтобы привести в порядок грунтовые дороги в семи переулках поселка Голышманово. Их общая протяженность - более полутора километров.

- В двух переулках, традиционно, уложили железобетонные плиты, а в четырех - асфальт. Впервые попробовали так сделать из-за того, что эти переулки слишком узкие, с плотной застройкой и большим количеством коммуникаций. Там неудобно работать нашей крупногабаритной технике с громоздкими плитами. Позже возьмемся за строительство дороги в переулке Ишимский - самом протяженном и затратном в текущем сезоне, - комментирует начальник местного участка ДРСУ-4 Эдуард Кутырев.

Кроме того, в рамках муниципального контракта дорожники закатали в щебенку по 500 метров дорог на сельских территориях округа, а на двух центральных улицах поселка устранили колейность. Позже там появятся два небольших тротуара и автобусные павильоны.

В рамках нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» специалисты капитально отремонтируют четырехкилометровый участок дороги областного значения Тюмень - Аромашево. Сейчас там идут работы.

Также голышмановские дорожники реализуют два областных контракта: строят дорогу Гладилово-Скарединка и на подъезде к деревне Боровлянка. А практически весь июль они укладывали верхний слой полотна на участке дороги со 190-го по 198-й километр федеральной автотрассы Тюмень - Ишим - Омск.