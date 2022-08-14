Тюменские студенты работают над проектом банка времени

Фото: скриншот сайта платформы

В Тюменском индустриальном университете работают над проектом банка времени «Дари час». Его участники смогут безвозмездно обмениваться услугами, а также одеждой, предметами обихода и продуктами - всем, чем они хотят поделиться, сообщает «Тюменская линия».

Презентация тестовой версии платформы «Дари час» уже состоялась. Валютой на ней выступают доброчасы, которые хранятся в личном кошельке пользователя. Их можно получить разными способами: выставить что-то на продажу или принять участие в мероприятии как волонтер.

Пользователь платформы может выставлять объявления как на покупку, так и на продажу товаров и/или услуг, удалять и изменять свои объявления, просматривать чужие, переводить доброчасы другим пользователям.

По мнению разработчиков, приложение будет стимулировать интерес к добровольческой деятельности, а также неденежный обмен, позволяя людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечить себя в случае необходимости.

Полноценный запуск платформа состоится в мае 2023 года.