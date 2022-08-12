Тюменские энергетики выдали дополнительную мощность досуговому центру деревни Шашова

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«Россети Тюмень» увеличили на 9 кВт максимальную мощность электроснабжения шашовского сельского Дома культуры в Тюменской области. Благодаря подключению электрической котельной к сетям компании, здание, которое до этого более пятидесяти лет отапливалось дровами, перешло на безопасный электрообогрев.

Построенный в 1964 году сельский клуб является единственным центром досуга в деревне, где на сегодняшний день проживают 140 человек. Здесь проводятся массовые мероприятия, открыты клубы по интересам, работают кружки и спортивные секции. С запросом о дополнительной мощности к энергетикам обратилась администрация Упоровского района. В рамках мероприятий по технологическому присоединению энергетики подключили к сетям электрокотельную и установили «интеллектуальный» прибор учета.

Отметим, что технологическое присоединение к сетям для энергокомпании является одной из первоочередных задач. При этом особое внимание уделяется именно социально значимым объектам. Реализуя поставленную задачу, энергетики помогают улучшить качество жизни в населенных пунктах и в целом способствуют социально-экономическому развитию региона.