Андрей Артюхов принял участие в торжественном собрании, посвященном 78-й годовщине со дня образования Тюменской области

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Исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы принял участие в торжественном собрании, посвященном 78-й годовщине со дня образования Тюменской области. На торжественном собрании, которое состоялось во Дворце культуры «Нефтяник», собрались те, кто своим трудом приумножает достижения области в самых разных сферах общественной жизни.

Встреча началась с видеопоздравления полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

– Тюменская область – один из самых динамичных и успешных регионов России. Неслучайно жителей региона с каждым годом становится всё больше. Люди хотят здесь жить, создавать семьи и растить детей, а значит, у области большое будущее, – сказал Владимир Якушев.

К поздравлениям присоединились губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, министр образования и науки РФ Валерий Фальков, председатель комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, а также губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Жителей региона поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

– За 78 лет Тюменская область неоднократно и громко заявляла о себе. И в этом большая заслуга наших земляков, которые в разные годы создавали и укрепляли экономическое и социальное благополучие Тюменской области, – подчеркнул глава региона.

Исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов, поздравляя жителей региона, подчеркнул, что главное богатство нашей Тюменской земли – это ее люди.

– Созданная в трудные годы Великой Отечественной войны, область достойно прошла все испытания на фронте и в тылу. Среди Героев Советского Союза 90 жителей нашего региона. В этом году в Тюмени будет открыт мемориал «Город трудовой доблести», и это дань памяти всем труженикам Тюменской земли. В годы формирования Западно-Сибирского нефтегазового комплекса наши земляки вновь самоотверженно трудились на благо страны, – сказал он.

Как отметил Андрей Артюхов, в Тюменской области около ста Героев Социалистического Труда и уже два Героя Труда России. Их легендарные имена хорошо известны всей стране.