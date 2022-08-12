Тюменец, которого выгнала сожительница, сжег ее дом. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В тюменскую полицию поступила информация о возгорании жилого дома в селе Яр. Пожар произошел по вине сожителя собственницы дома, выяснили стражи порядка.

Они задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для разбирательства. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что после ссоры на бытовой почве женщина выгнала его на улицу. Пьяный злодей решил отомстить и напугать сожительницу.

– Он взял мешок с берестой, отнес его в пристройку дома и поджег. Почувствовав запах гари, потерпевшая и ее сын быстро покинули дом, выбравшись через окно, и не пострадали. Дом полностью сгорел, ущерб составил около 2 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.