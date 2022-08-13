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Общество13 августа 2022 9:14

В Тюменской области запустили пилотную программу для старшеклассников «Стартап в 16»

Учащиеся 8 – 11 классов смогут пройти бесплатную обучающую программу по предпринимательству
Сергей Швецов

В Тюменской области запустили пилотную программу для старшеклассников «Стартап в 16». Учащиеся 8 – 11 классов смогут пройти бесплатную обучающую программу по предпринимательству. Стартапы ребят и представят их федеральным инвесторам.

Для участия нужно зайти на платформу, зарегистрироваться и пройти бесплатный курс от российских предпринимателей и бизнес-трекеров «Первый стартап: от идеи до инвестиций».

– В случае победы будет возможность представить свой проект настоящим федеральным инвесторам, получить обратную связь и поддержку, – рассказал «Тюменской линии» гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.