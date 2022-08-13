Врач рассказала тюменцам о пользе меда и яблок. Фото - Ruffiana.

Врач рассказал тюменцам о пользе мёда и яблок. Доцент местного медицинского университета Марина Сторожок отметила, что мёд обладает иммуностимулирующим эффектом, а еще содержит много микроэлементов.

– Но мёд нельзя употреблять людям с преддиабетом, сахарным диабетом либо с нарушением толерантности к углеводам. Почему-то некоторые считают, что сахар можно неограниченно заменять мёдом. На самом деле это неверно. Он тоже повышает уровень глюкозы в крови и может привести к ухудшению состояния здоровья, – говорит гастроэнтеролог.

В яблоках, по словам Сторожок, содержится множество витаминов и микроэлементов. Но сырые плоды, в которых есть много фруктовых кислот, противопоказаны людям с обострением гастрита или язвенной болезнью желудка. Кстати, очень вкусны и полезны печеные яблоки, так как в них образуется пектин, передает «Тюменская область сегодня».