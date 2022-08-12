Губернатор наградил тюменцев, которые спасли жизнь людям. Фото: Александра Васягина

В честь 78-летия Тюменской области в ДК «Нефтяник» прошел праздничный концерт. Губернатор Александр Моор вручил награды отличившимся тюменцам.

– Сама история Тюменской области повлияла на характер жителей. Смелость, вера в свои силы, оптимизм, трудолюбие и целеустремленность – характерные черты сибиряков, – отметил глава региона.

Знаки отличия «За мужественный поступок» из рук губернатора получили четыре человека. Среди них две сотрудницы банка – Наталья Белоногова и Ксения Чернецева. В июле прошлого года, когда их отделение банка захватили, женщины вывели из здания посетителей. Благодаря этому никто не пострадал.

Также награду получил машинист тепловоза Евгений Чеботарев, который, рискуя жизнью, спас из огня ребенка.

Сегодня присвоили звание «Почетный гражданин Тюменской области» тобольскому косторезу Минсалиму Тимергазееву. Также почетные звания присвоили работникам учреждений культуры, спорта и науки.