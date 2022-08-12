От Краснодара до Дальнего Востока: как ООО «МСК АЛЬЯНС» строит мосты по всей стране

В ООО «МСК АЛЬЯНС» рассказали о строительстве мостовых переходов на новой автомобильной дороге А-289.

Общество с ограниченной ответственностью «Мосто-строительная компания АЛЬЯНС» (ООО «МСК АЛЬЯНС») было образовано в 2019 году. Это относительно молодое предприятие, однако даже за такой короткий срок компания успела себя зарекомендовать. Сейчас ООО «МСК АЛЬЯНС» реализует объекты на Дальнем Востоке и в Донецкой Народной Республике, а в Краснодарском крае, в Славянске-на-Кубани строит на подряде у АО «Мостострой-11» сразу шесть мостов.

– Чем лично для меня интересна работа в Краснодарском крае? Ну как... Это мой дом. Я сам отсюда, – рассказывает генеральный директор ООО «МСК АЛЬЯНС» Максим Сайко.

В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Это первый опыт взаимодействия ООО «МСК АЛЬЯНС» и АО «Мостострой-11». ООО «МСК АЛЬЯНС» помогает строить новую автомобильную дорогу А-289 из Краснодара до Крымского моста. Компания отвечает за шесть переправ из пятнадцати (это больше, чем у других субподрядчиков), и все они находятся на 8-километровом участке между поселком Прикубанский и городом Славянск-на-Кубани. В настоящий момент, как рассказывает Максим Сайко, на строительной площадке задействовано около 150 специалистов компании, а также 20 единиц техники.

ООО «МСК АЛЬЯНС» работает на территории всей страны. Фото: Борис Жидков.

– Большегрузных кранов нет, справляемся малыми, этого достаточно. Также используем длинномеры, экскаваторы, самосвалы в общем, всё то, что необходимо при строительстве подобных мостовых переходов, – продолжает рассказ генеральный директор предприятия. – Взяли на себя полный цикл работ – от забивки свай до заделки швов, при этом работаем в полной автономии, на участках в том числе, функционируют собственные электростанции.

Все материалы проходят входной контроль качества в специальной лаборатории. Кроме того, за этим внимательно следит и АО «Мостострой-11», и органы государственного надзора, например ФГБУ «Росдортехнология».

– Конечно, а как вы думали? Вопрос о качестве – это краеугольный камень на любой современной строительной площадке, – подключается к разговору руководитель проекта Александр Скубицкий. – Например, для строительства мостовых переходов на А-289 необходимо применить тысячи свай. И прежде чем поставить их на забивку, каждая из них должна показать стопроцентный результат по прочности. Проверку проходят абсолютно все!

Фото: Борис Жидков.

Кстати, санкции, введенные в отношении России Западом, на работе компании не сказываются. Практически вся техника отечественного производства.

Ключевой сложностью в Славянске-на-Кубани, рассказывают строители, стали погодные условия. А также вопрос с доступом на стройплощадку во время непогоды – ни проехать, ни пройти (разве что на вездеходах).

– Ураганный ветер, шквальные дожди, черное небо, размывает всё... Даже град этим летом был! – ёжатся от воспоминаний сотрудники ООО «МСК АЛЬЯНС». – Но что поделать, назвался груздем – полезай в кузов! Мы обязаны выполнять работу в любых условиях.

И работа спорится. Два из шести мостовых переходов планируется сдать до конца нынешнего года, оставшиеся четыре – в первой половине 2023-го.

НА ВЕС ЗОЛОТА

Какой бы совершенной техника ни была, но без грамотных специалистов невозможно решить ни одну задачу. В этом уверен руководитель компании.

– Что касается дефицита кадров, то он есть всегда и везде. И уверяю вас, что этот тезис можно применить к любой компании, которая активно растет и развивается, у которой с каждым годом увеличивается портфель заказов, – рассуждает Максим Сайко. – Поэтому, конечно, толковые специалисты у нас на вес золота.

Спрашиваем у генерального директора предприятия, какие перспективы у сотрудников ООО «МСК АЛЬЯНС», которые хорошо проявляют себя. Могут ли они рассчитывать на карьерный рост? Хоть компания и молодая, но такие примеры уже есть. И это не один и не два человека, а больше.

– Да, люди растут на глазах, – подтверждает Максим Сайко. – Если говорить про Славянск-на-Кубани, где мы сейчас находимся, то в качестве примера могу привести Игоря Иванюка. Он был рабочим, бригадиром, а после обучения стал мастером. А на Дальнем Востоке Семен Потапов дорос до мастера из монтажника.

Александр Малахов родом из Волгоградской области. Он устраивался в ООО «МСК АЛЬЯНС» в расчете на то, что будет работать на северных направлениях. В итоге его перебросили на южное, в Краснодарский край, в Славянск-на-Кубани. Это было временное решение, которое переросло в постоянное. И устроило абсолютно всех.

Мастер строительно-монтажных работ Александр Малахов.

– Работал монтажником, занимался монтажом стальных и железобетонных конструкций пятого разряда. Видимо, удалось показать себя с хорошей стороны, поэтому мне предложили попробовать себя в должности мастера строительно-монтажных работ, тем более образование позволяет. Три месяца испытательного срока, и теперь это моя основная работа, – рассказывает Александр Малахов. – Сейчас это уже моя вторая вахта. Да, иногда можно ощущать нехватку опыта, но всегда есть с кем посоветоваться, рядом есть тот, кто подскажет и поможет.

Сверхопытные кадры, как нетрудно догадаться, на предприятии тоже работают. Кто-то представляет настоящие семейные династии мостовиков, как, например, начальник участка Максим Цепилов. В мостостроении трудились его папа и мама, выпускники Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта, сам он выпускник Московского государственного университета путей сообщения.

Начальник участка Максим Цепилов.

– Работаю по профессии с 2002 года. И прекрасно понимаю, насколько важно делиться опытом с молодыми сотрудниками. Без этого не будет преемственности поколений, а без преемственности поколений не будет развиваться ни одна успешная компания, – резюмирует Максим Цепилов.

НАША СПРАВКА

Помимо Краснодарского края, ООО «МСК АЛЬЯНС» в настоящий момент ведет активную деятельность на Дальнем Востоке и в Донецкой Народной Республике. Предприятие строит переправу длиной 80 метров недалеко от города Свободный в Амурской области и мост в районе Донецка. Также ООО «МСК АЛЬЯНС» занимается реконструкцией уже существующего моста близ Мариуполя. Это тоже крупные объекты: на Дальнем Востоке занято около 150 сотрудников компании, в Донбассе – не менее полусотни.

При этом на счету ООО «МСК АЛЬЯНС» уже реализованные проекты в Улан-Удэ и Калуге, предприятие работало на Транссибирской железнодорожной магистрали и принимало участие в строительстве аэропорта Шереметьево в Москве (строило взлетную полосу). Одним из самых крупных готовых объектов является мост через реку Селенга.

Компания может строить много мостов одновременно. Фото: Борис Жидков.

СКАЗАНО

«Нет ни одного моста, который бы целиком и полностью повторял другой. Каждая переправа имеет свои индивидуальные особенности, поэтому создание мостов – одно из самых интересных направлений в дорожном строительстве», – говорит Александр Скубицкий, руководитель проекта ООО «МСК АЛЬЯНС» в Славянске-на-Кубани.

Реализация проекта в Славянске-на-Кубани идет полным ходом. Фото: Борис Жидков.

НА ЗАМЕТКУ

ООО «МСК АЛЬЯНС» строит мосты любой сложности, в том числе внеклассные. При этом компания активно интересуется новыми технологиями, разработанными АО «Центральный НИИ транспортного строительства», ЦНИИ строительных конструкций им. В. А. Кучеренко и ведущими металлургическими комбинатами.