«Звезды, соединяющие берега»: в Череповце открыли самый длинный мост в регионе

Строители АО «Мостострой-11» возвели красивейшее мостовое сооружение за три года и на три года раньше срока. Фото: «Мостострой-11».

Еще до официального открытия снимками Архангельского моста жители Череповца стали с гордостью заполнять свои странички в интернете. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников с воодушевлением сообщал о процессе строительства, а недавно специально приехал, чтобы увидеть завораживающую картину тестового пуска подсветки. И вот 10 августа произошло долгожданное событие: самый длинный мост на Вологодчине, ставший инфраструктурным каркасом города, открыт для движения транспорта и пешеходов.

Строители АО «Мостострой-11» возвели красивейшее мостовое сооружение за три года и на три года раньше срока. Создана уникальная конструкция. Стальные тросы соединяют пилон с пролетным строением параллельно друг другу, напоминая струны гигантской арфы. Специалисты называют мост внеклассным – значит, у него нет никакого класса и для него был создан уникальный проект. Реализация его была доверена команде профессионалов высочайшего уровня, построивших Керченский мост. Праздник, посвященный открытию моста, в Череповце назвали весьма красноречиво: «Звезды, соединяющие берега».

Теперь строители и техника «Мостостроя-11» перемещаются на строительство нового масштабного объекта – автодорожного мостового перехода через реку Обь в Сургуте. Этот мост будет самым широким в Югре – четыре полосы движения в обе стороны. А еще подписанный государственный контракт в 2022 году стал самым крупным по объемам вложений в строительство транспортной инфраструктуры в России.

– Строится не только мост, а фактически объездная дорога, которая освободит Сургут от транзитного транспорта, – говорит Николай Руссу, генеральный директор АО «Мостострой-11». – Помимо мостового перехода через Обь длиной 1,8 километра, предстоит построить почти 45 километров автодороги с пятью мостами и путепроводами, двумя транспортными развязками.

– В настоящее время работы одновременно начаты на пяти участках, – продолжает разговор Игорь Белов, заместитель генерального директора АО «Мостострой-11» по работе с субподрядчиками. – Выполняется огромный комплекс сопутствующих и подготовительных работ. Всё это необходимо для обеспечения графика и темпов основного строительства.

Слово и дело

– Наш самый большой и важный ресурс – желание работать, подкрепленное профессионализмом и опытом людей, – говорит Николай Руссу.

Сегодня «Мостострой-11» является одной из крупнейших в России строительных компаний. Ни в одном из регионов просто нет такого объема работ, способного обеспечить полную загрузку производственных мощностей – пяти филиалов и 6 дочерних предприятий. Наряду с основной специализацией (возведение мостов и других видов искусственных сооружений), это проектирование, строительство дорог и объектов промышленно-гражданского назначения, производство стройматериалов, транспортные услуги. Объекты компании ныне располагаются от Краснодарского до Приморского края, а на севере – до Арктического побережья.

– Успешное выполнение строительных контрактов во многом зависит от четкой организации подготовки и планирования ведения работ. Всё, что касается основных строительно-монтажных работ при возведении мостов, дорог, зданий, потребность в конструкциях «Мостострой-11» закрывает в полном объеме, обеспечивая их выпуск на собственном производстве. И только отдельные виды работ по переустройству коммуникаций, благоустройству, укрепительные работы, гидроизоляции и окраске конструкций, дорожным работам привлекаются специализированные организации. У «Мостостроя-11» сформировалась надежная команда партнеров, выполняющих эти работы: ООО «Фирма «Мост-Сервис», ЗАО «Курганстальмост», ООО «Сибстройсервис», ООО «Мостдорстрой», ООО «Стройтехника», ООО «ВМП Инжиниринг», ООО «СК Легион», ООО «МСК Альянс», ООО «Монтажтехнострой», ООО «Строительно-монтажныйтрест», ООО «Протон-М», ООО «Элтранслаб», ООО «ЭРМ-Строй», ООО ЦБ «Армада», ООО «Феррум-Н», АО «ТОДЭП», АО «Тобольскстроймеханизация», АО «Автодорстрой», ООО СК «ЮВиС», АО «Ханты-Мансийскдорстрой» и многие другие.

– Мы заинтересованы, чтобы партнеры развивались вместе с нами в техническом плане, отношении к культуре производства, внедрении новых методов управления, чтобы мы могли понимать друг друга и работали более слаженно, – говорит Игорь Белов.

Работать на максимуме

В АО «Мостострой-11» нам рассказали, что, кроме моста через Шексну в Череповце, в этом году сданы в эксплуатацию железнодорожный мост через реку Омь в городе Омске, объект благоустройства Базарной площади в Тобольске, планируется завершить работы по возведению 15 мостов и путепроводов в составе автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь общей протяженностью 2328 метров.

Ведутся работы по строительству искусственных сооружений на строительстве скоростной автодороги М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Там возводятся 24 объекта, включая мост через Волгу, в Республике Татарстан и 13 на территории Чувашии. Темпы работ везде высочайшие. Где-то бьются сваи, где-то монтируются балки, где-то укладывается бетон. Возможно, какие-то из мостов будут сданы досрочно, но в компании пока об этом громко не заявляют.

В Тюмени начаты работы по строительству третьего уровня автомобильной развязки на хорде на улице Мельникайте – первого такого объекта в этом регионе. В следующем году запланирована сдача в эксплуатацию путепровода через железную дорогу Москва – Владивосток в Ялуторовске, а также еще одного большого и сложного объекта – внеклассного моста через реку Енисей в Лесосибирске, Красноярский край.

Работы идут в Томской области на строительстве мостового перехода через реку Яя на автодороге Большедорохово – Тегульдет.

АО «Мостострой-11» участвует в решении государственных задач по строительству второго пути на БАМе. На двух перегонах, Дюанка – Токи и Тулучи – Акур, ДВЖД в этом году будут сданы в эксплуатацию 4 мостовых сооружения.

На Ямале идет работа по капитальному ремонту дороги Сургут – Салехард на участке от Пурпе до Коротчаево общей протяженностью 52 км, из которых около 30 километров планируют выполнить в этом году.

В Салехарде завершается строительства школы на 800 мест. В Тюмени в этом году сдана школа № 30 вблизи сквера Комсомольский на 1100 учеников, а в прошлом году – третий корпус 92-й школы на улице Н. Зелинского, тоже на 1100 учеников.

Среди сложных, но интересных проектов, реализуемых сейчас в промышленно-гражданском строительстве, – сооружение главного учебно-лабораторного корпуса Тюменского государственного университета и второй этап строительства научно-технического центра «НОВАТЭКа».

- Поздравляя коллег с Днем строителя, хотел бы всем пожелать уверенности в завтрашнем дне, – подчеркивает Николай Руссу. – Чтобы планы и производственные, и личные успешно воплощались, чтобы профессия строителя стала вновь престижной и уважаемой, какой была в еще недавние времена. Крепкого здоровья, достатка, радости от результатов своего труда!

СКАЗАНО

Николай РУССУ, генеральный директор АО «Мостострой-11».

– Этот год для нас примечателен обязательствами по большим объектам и расстояниями в более 9 тыс. км между крайними точками работы. Есть четкое планирование и взаимодействие, задачи эффективно решаются, – заявил Николай Руссу.

В ТЕМУ

26 июля 2022 года общероссийским межотраслевым объединением работодателей «Российский союз строителей» подведены итоги XXVI Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию России за 2021 год.

По итогам конкурса компания АО «Мостострой-11» отмечена:

1. Диплом «Элита строительного комплекса России за 2021 год».

2. Присвоено звание «Лидер строительного комплекса России за 2021 год».

3. Сертификат «Лучший руководитель организации строительного комплекса России за 2021 год» – Николай Александрович Руссу.

4. АО «Мостострой-11» вошло в рейтинг лучших строительных организаций за 2021 год с объемом подрядных работ более 10 миллиардов рублей.