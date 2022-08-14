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Недвижимость14 августа 2022 5:22

Малышенскую школу Голышмановского округа отремонтируют впервые за 50 лет

Образовательное учреждение будет не узнать
Марина Прохорова
Малышенскую школу Голышмановского округа отремонтируют впервые за 50 лет

Малышенскую школу Голышмановского округа отремонтируют впервые за 50 лет

Фото: Ольга Крыльцова

В малышенской школе Голышмановского округа уже пятый месяц идет капитальный ремонт (это первое обновление учебного заведения за 50 лет). На данный момент строители выполнили большой объем работы и самые сложные этапы обновления школы.

– Произвели усиление несущих стен и оконных перемычек, пол залит бетоном и гидроизолирован. Внутри школы ведутся штукатурные и электромонтажные работы. К зданию подвели канализационные сети, утеплили наружные стены. Также проектом запланировано благоустройство территории: сделают пешеходные дорожки и организуют доступную среду для маломобильных граждан. Сейчас выполнено больше 30% работ от плана, – рассказывает главный специалист комитета градостроительства и архитектуры округа Татьяна Баженова.

Современно обустроенные кабинеты, библиотека, столовая, зоны активного отдыха и учебы, новая мебель – всё это будет у учеников малышенской школы после завершения капремонта.

Подрядчик обещает сдать обновленное учебное заведение к ноябрю.