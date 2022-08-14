Малышенскую школу Голышмановского округа отремонтируют впервые за 50 лет Фото: Ольга Крыльцова

В малышенской школе Голышмановского округа уже пятый месяц идет капитальный ремонт (это первое обновление учебного заведения за 50 лет). На данный момент строители выполнили большой объем работы и самые сложные этапы обновления школы.

– Произвели усиление несущих стен и оконных перемычек, пол залит бетоном и гидроизолирован. Внутри школы ведутся штукатурные и электромонтажные работы. К зданию подвели канализационные сети, утеплили наружные стены. Также проектом запланировано благоустройство территории: сделают пешеходные дорожки и организуют доступную среду для маломобильных граждан. Сейчас выполнено больше 30% работ от плана, – рассказывает главный специалист комитета градостроительства и архитектуры округа Татьяна Баженова.

Современно обустроенные кабинеты, библиотека, столовая, зоны активного отдыха и учебы, новая мебель – всё это будет у учеников малышенской школы после завершения капремонта.

Подрядчик обещает сдать обновленное учебное заведение к ноябрю.