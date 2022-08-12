«Возле него отдыхали, кормили уточек». В водоем на ММС в Тюмени КамАЗ вывалил кучу мусора

В пруд на ММС в Тюмени вывалили кучу мусора. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В водоем в районе ММС в Тюмени КамАЗ вывалил кучу мусора. Об этом сообщают в социальных сетях местные жители, которые всегда здесь отдыхали, жарили шашлыки и кормили уточек.

«Возле Голышева (парковка) был небольшой пруд. Не сказать, что он идеальный... Дети с удочками для интереса ловили маленьких линьков и отпускали. Был хороший отдых недалеко от дома, всегда много народу. Вчера приехал КамАЗ и вывалил грязь и мусор в пруд. Мало того что город не чистит пруды, еще и так поступают…» – пишет в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте» аноним, который приложил доказательства экологического беспредела – фотографии, на которых, действительно, виден мусор, похожий на строительный. Отчетливо видны и следы больших шин.

«Обидно, что таким поведением наш район просто унизили и сделали из него свалку. Жалко, уточки улетели, кормили их постоянно», – переживают горожане. Им вторят комментаторы: «Как и отдыхающие там, нет бы с собой мусор забрать и 100 метров до мусорных баков донести, так оставляют там же, бутылки бьют».

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В пресс-службе городской администрации сообщили, что на этой территории нет (в классическом понимании, уточнили в ведомстве) водных объектов, в том числе сформированных и находящихся в региональном или муниципальном реестре. «Чтобы нам вести работу и решить проблемные вопросы, о которых вы написали, нам важно знать, о какой территории идет речь. Это позволит нам обратиться к собственнику земельного участка и провести с ними работу».