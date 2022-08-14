Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье14 августа 2022 4:21

В Тюменской области стартует масштабная прививочная кампания против коронавируса

В регионе, как и по всей стране, растет число заболевших
Марина Прохорова
В Тюменской области стартует масштабная прививочная кампания против коронавируса

В Тюменской области стартует масштабная прививочная кампания против коронавируса

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области, как и по всей стране, растет число заболевших коронавирусом. В связи с этим накануне нового учебного года и в завершение сезона летних отпусков в регионе вновь стартует масштабная прививочная кампания.

Актуальный график работы процедурных кабинетов в медорганизациях и мобильных пунктов вакцинации жители могут посмотреть на портале takzdorovo-to.ru.

Не стоит забывать, что вакцинация – это гарантированный шанс на то, что болезни удастся избежать или перенести ее в легкой форме. Воспользоваться им или нет – личный выбор каждого.

– Помните, ваша ответственность за свое здоровье – весомый вклад в здоровое будущее других людей: ваших родных, близких, коллег и, в конце концов, всего человечества, – сообщили в департамента здравоохранения Тюменской области.