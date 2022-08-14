В Тюменской области стартует масштабная прививочная кампания против коронавируса Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области, как и по всей стране, растет число заболевших коронавирусом. В связи с этим накануне нового учебного года и в завершение сезона летних отпусков в регионе вновь стартует масштабная прививочная кампания.

Актуальный график работы процедурных кабинетов в медорганизациях и мобильных пунктов вакцинации жители могут посмотреть на портале takzdorovo-to.ru.

Не стоит забывать, что вакцинация – это гарантированный шанс на то, что болезни удастся избежать или перенести ее в легкой форме. Воспользоваться им или нет – личный выбор каждого.

– Помните, ваша ответственность за свое здоровье – весомый вклад в здоровое будущее других людей: ваших родных, близких, коллег и, в конце концов, всего человечества, – сообщили в департамента здравоохранения Тюменской области.