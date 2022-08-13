Тюменским врачам досталась криоконсоль последнего поколения. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменским врачам досталась криоконсоль последнего поколения. Она появилась в ОКБ № 1. Ее приобрели за счет средств регионального бюджета.

По словам специалистов, этот аппарат позволяет выполнять высокотехнологичные вмешательства при аритмии. Производитель усовершенствовал устройство, появились дополнительные характеристики и функции

– Нарушение ритма и проводимости сердца в настоящее время выявляется практически у каждого третьего пациента. Нередко внезапная смерть становится первым и последним симптомом этого недуга, – отметил заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Дмитрий Хомутинин.

Для лечения опасного заболевания врачи главной больницы региона с 2014 года начали применять криоаблацию. Это воздействие холодом на те участки, которые являются источниками возникновения аритмии.