В августе верующие тюменцы освятят в храмах мед и урожай

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В скором времени верующие тюменцы начнут освящать в храмах мёд и урожай, а связано это с Успенским постом, который ласково называют Спасовкой благодаря трем радостным праздникам в честь Господа Иисуса Христа, сообщает «Тюменская область сегодня».

Первый Спас – медовый, праздник пчеловодов, он отмечается 14 августа. К празднику обычно идет медосбор и начинаются медовые ярмарки. Верующие пекут медовые пряники, рулеты, булочки с маком и медом.

Также с Медового Спаса начинается двухнедельный пост в честь великого праздника Успения Пресвятой Богородицы, он продлится по 27 августа. Как правило, те, кто постится, исключают из питания продукты животного происхождения. В народе считается, что с первым Спасом заканчивается лето и начинается осень.

Главным угощением второго Спаса (19 августа) станут яблоки – наливные, золотые, «молодильные». В этот день в тюменских храмах освящают яблоки и другие плоды, в том числе виноград, который успешно выращивают многие дачники.

На третий Спас в храмах освящают зерно или орехи. Ореховый (Хлебный, Холщовый) Спас, или день Спаса Нерукотворного отмечается 29 августа. Раньше из освященного зерна пекли хлеб и угощали им соседей и нуждающихся.

– Жизнь русского народа издревле была неразделима с верой. Не оставались без внимания и житейские нужды: зимой – освящение воды, весной – благословение посевов, ближе к осени – благодарение и освящение урожая. Такое устройство жизни с правильно расставленными приоритетами делало русского человека стойким, крепким, мудрым и добрым, – рассказал преподаватель и регент хора Тобольской духовной семинарии, руководитель отдела культуры Тобольской епархии, священник Максим Ильиных.