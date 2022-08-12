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Общество12 августа 2022 8:46

Тоболяку выплатили более 100 тысяч рублей из-за затопления квартиры

Во время сильного ливня крышу дома ремонтировали
Сергей Швецов
Тоболяку выплатили более 100 тысяч рублей из-за затопления квартиры.

Тоболяку выплатили более 100 тысяч рублей из-за затопления квартиры.

Фото: Архив "КП"

В Тобольске пенсионер смог через суд взыскать крупную сумму за причиненный ему ущерб. У пожилого человека затопило квартиру во время сильнейшего ливня. В это время рабочие занимались ремонтом кровли.

– Квартира мужчины находится на 8 этаже, ее подтопило через крышу и девятый этаж МКД. Гражданин обратился в специализированную оценочную организацию, которая установила размер причиненного ущерба. Потом он подал обращение в Тобольскую межрайонную прокуратуру, – сообщили в ведомстве.

Сотрудник прокуратуры обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области материального ущерба в размере 122 тысяч рублей, а также расходов по проведению оценки в размере 10 тысяч рублей. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени устраняют последствия сильного дождя, который обрушился на областную столицу накануне, 11 августа. Сейчас специалисты управ обходят пострадавшие от непогоды территории.