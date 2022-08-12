Коронавирус в Тюмени, последние новости на 12 августа 2022 года: заболели еще 495 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 августа 2022 года увеличилось на 495. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 августа 2022 года увеличилось на 495. Всего с начала пандемии ковид подхватили 196 585 человек.

По состоянию на 12 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 619 и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,7%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе.

Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ. Выздоровели за сутки 14 320 человек, это на 0,7% больше в сравнении с 11 августа 2022 года. Выявлено 27 810 новых случаев. Умерли за сутки 57 человек.