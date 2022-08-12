Атмосфера загородной жизни. На Мельникайте в Тюмени возводят микрорайон «Корней»

На Мельникайте в Тюмени возводят микрорайон «Корней». Фото: Предоставлено "КП"

На улице Мельникайте в Тюмени возводят микрорайон «Корней». Церемония закладки символического кирпича, по старой доброй традиции, прошла в преддверии Дня строителя. На торжественном мероприятии побывали представители ведущих агентств недвижимости региона и другие важные гости.

– Сегодня очень важный и знаменательный день для нас. Закладкой первого кирпича мы положили старт строительству нашего масштабного и уютного микрорайона. Дальше – больше, – заверяет директор по продажам микрорайона «Корней» Никита Кулигин.

По словам сотрудника ЦН «Свое» Екатерины Четвериковой, ей посчастливилось посетить стройку и увидеть процесс изнутри. Кроме того, она внесла свой вклад в будущий дом: «Мой кирпич лежит как надо, знаю это на сто процентов! Уверена, что жители «Корнея» будут счастливы, ведь они выбрали один из лучших проектов нашего города!».

Фото предоставлено "КП".

Никита Кулигин, в свою очередь, подчеркнул, что специалисты недвижимости стали свидетелями старта строительства действительно важного и масштабного проекта, который должен изменить представление тюменцев о качественном и комфортном жилье. По его мнению, риелторы должны были, несомненно, лично ознакомиться с проектом, чтобы понять, насколько уникальный продукт недвижимости им выпадет возможность представить своим клиентам.

– Я тоже заложила свой кирпич в строительстве жилого комплекса «Корней». Это непередаваемые ощущения, для меня это первый опыт. Очень символично, что мероприятие прошло в преддверии Дня строителя. Строители – это люди удивительной профессии, которые кирпичик за кирпичиком создают дома, в которых будут жить сотни и тысячи счастливых семей, – поделилась эмоциями менеджер федерального агентства недвижимости «Этажи» Анжелика Жулина.

Кстати, до конца лета квартиры в строящемся микрорайоне можно приобрести по специальным ценам. «Корней» аккредитован во всех банках, которые предоставляют льготные условия для покупки квартиры в новостройке.

Всю подробную информацию о проекте можно узнать на сайте и по тел. +7 (3452) 57-56-60.

Фото предоставлено "КП".

СПРАВКА «КП»

Микрорайон «Корней» – уникальный район на Мельникайте, создаваемый для комфортного и уютного проживания. 14 очередей строительства спроектированы таким образом, чтобы продумать каждую деталь для личного комфорта, сохранив при этом семейную атмосферу.

Среди всех микрорайонов в Тюмени «Корней» будет отличаться атмосферой загородной жизни, несмотря на локацию с развитой инфраструктурой, – в этом его уникальность.