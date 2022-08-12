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Общество12 августа 2022 8:16

Атмосфера загородной жизни. На Мельникайте в Тюмени возводят микрорайон «Корней»

Церемония закладки символического кирпича прошла в преддверии Дня строителя
На Мельникайте в Тюмени возводят микрорайон «Корней».

На Мельникайте в Тюмени возводят микрорайон «Корней».

Фото: Предоставлено "КП"

На улице Мельникайте в Тюмени возводят микрорайон «Корней». Церемония закладки символического кирпича, по старой доброй традиции, прошла в преддверии Дня строителя. На торжественном мероприятии побывали представители ведущих агентств недвижимости региона и другие важные гости.

– Сегодня очень важный и знаменательный день для нас. Закладкой первого кирпича мы положили старт строительству нашего масштабного и уютного микрорайона. Дальше – больше, – заверяет директор по продажам микрорайона «Корней» Никита Кулигин.

По словам сотрудника ЦН «Свое» Екатерины Четвериковой, ей посчастливилось посетить стройку и увидеть процесс изнутри. Кроме того, она внесла свой вклад в будущий дом: «Мой кирпич лежит как надо, знаю это на сто процентов! Уверена, что жители «Корнея» будут счастливы, ведь они выбрали один из лучших проектов нашего города!».

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Никита Кулигин, в свою очередь, подчеркнул, что специалисты недвижимости стали свидетелями старта строительства действительно важного и масштабного проекта, который должен изменить представление тюменцев о качественном и комфортном жилье. По его мнению, риелторы должны были, несомненно, лично ознакомиться с проектом, чтобы понять, насколько уникальный продукт недвижимости им выпадет возможность представить своим клиентам.

– Я тоже заложила свой кирпич в строительстве жилого комплекса «Корней». Это непередаваемые ощущения, для меня это первый опыт. Очень символично, что мероприятие прошло в преддверии Дня строителя. Строителиэто люди удивительной профессии, которые кирпичик за кирпичиком создают дома, в которых будут жить сотни и тысячи счастливых семей, – поделилась эмоциями менеджер федерального агентства недвижимости «Этажи» Анжелика Жулина.

Кстати, до конца лета квартиры в строящемся микрорайоне можно приобрести по специальным ценам. «Корней» аккредитован во всех банках, которые предоставляют льготные условия для покупки квартиры в новостройке.

Всю подробную информацию о проекте можно узнать на сайте и по тел. +7 (3452) 57-56-60.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

СПРАВКА «КП»

Микрорайон «Корней» – уникальный район на Мельникайте, создаваемый для комфортного и уютного проживания. 14 очередей строительства спроектированы таким образом, чтобы продумать каждую деталь для личного комфорта, сохранив при этом семейную атмосферу.

Среди всех микрорайонов в Тюмени «Корней» будет отличаться атмосферой загородной жизни, несмотря на локацию с развитой инфраструктурой, – в этом его уникальность.