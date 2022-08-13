Жителям Казани посчастливится увидеть тюменский спектакль о роботе-мусульманке.

Жителям Казани 18 и 19 августа посчастливится увидеть тюменские спектакли молодежного театрального центра «Космос». На гастроли поедут автофикшен «Аэлита.Инвентаризация» и инсталляция The Wall. Их покажут на площадке MOÑ.

– Я рада, что мы можем показать свои работы в других городах. Это возможность делиться и самим приобретать новый опыт. С каждым показом произведение обрастает смыслами, и не последнюю роль в этом играет зритель. Мне интересно, как казанские зрители увидят мою инсталляцию, какие мысли она у них вызовет, – рассказала «Мегатюмени» автор инсталляции The Wall Мадина Омарова.

СПРАВКА «КП»

Автофикшен «Аэлита.Инвентаризация» – это спектакль для пяти зрителей, основанный на личной истории героини. Во время автофикшена зритель может посмотреть дневники Аэлиты, выпить кофе, увидеть архивные фотографии.

Интерактивная инсталляция The Wall представляет собой историю о будущем, в котором живет робот-мусульманка Ю-54. Люди достигли равноправия, но роботы – еще нет. Ю-54 умирает, но похоронить/утилизировать ее по канонам ислама нельзя. Зрители становятся участниками этого процесса.