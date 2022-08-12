В Тюмени устраняют последствия сильного дождя. Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

В Тюмени устраняют последствия сильного дождя, который обрушился на областную столицу накануне, 11 августа. Сейчас специалисты управ обходят пострадавшие от непогоды территорий.

– Обильные осадки привели к подтоплению некоторых участков улиц, десятка придомовых и межквартальных территорий. Все они поставлены на контроль. Подрядчики работают. Еще до начала грозы все службы были уведомлены и выехали на проблемные объекты, – рассказал мэр города Руслан Кухарук.

Он также сообщил, что на ТЭЦ-1 произошел сброс пара из-за остановки оборудования. Градоначальник пояснил, что эта ситуация штатная, ТЭЦ работает в обычном режиме. В настоящее время специалисты управляющих компаний проверяют кровли домов. Там, где произошли подтопления квартир, отрабатывают вопросы с собственниками.

Напомним, что на днях Кухарук провел совещание, на котором рассматривалась программа развития ливневок. Тогда он дал поручение определить наиболее проблемные участки и предложить решения, которые позволят избежать размывов и подтоплений во время разгула стихии в будущем.