Тюменцы проведут батл идей для грантового конкурса от Росмолодежи. Фото: c cайта 2ГИС

18 августа в 18.00 в историческом парке «Россия – моя история» участники грантового конкурса от Росмолодежи презентуют свои проекты на образовательном интенсиве «ПроПроекты» и получат обратную связь от экспертов.

На первом этапе мероприятия участники смогут попрактиковаться в навыках публичного выступления: тюменцы в парах будут презентовать проекты друг другу, обсуждать их и тренироваться давать развернутые ответы на вопросы жюри. На втором этапе эксперты определят 10 финалистов, которые наберут наибольшее количество баллов за ответы на вопросы. Победители получат письмо поддержки и консультацию по проекту от мультицентра «Моя территория», а также другие призы.

Экспертами станут Владислав Татаринцев, начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента общественных связей Тюменской области, Федор Маслов, генеральный директор АНО «Центр креативных проектов сельских территорий», Светлана Ефимова, директор центра поддержки и развития культуры и спорта «Точка».

– Мы стараемся проводить образовательные мероприятия в разнообразных и нестандартных форматах, чтобы участники смогли максимально проработать проблемные места своих проектов, потренироваться в навыках публичного выступления и стать увереннее в своих силах, – прокомментировала Ирина Мустыгина, руководитель мультицентра «Моя территория».