Тюменцам рассказали, как защитить любимого питомца от блох. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, как защитить любимого питомца от блох. Укус может привести к страшным последствиям.

– Аллергическая реакция может проявиться в виде легкого зуда, а иногда может развиться дерматит – воспалительное заболевание кожи. Это очень болезненное состояние, которое не всегда легко побороть. Блохи способны наградить жертву инфекциями и глистами. Обширные блошиные укусы могут привести к смерти маленьких котят, а также к недостаточному набору веса у растущих животных и к анемии, – объяснила ветеринар Лилия Макеева.

Стоит отметит, что кошки, которые сидят в квартире и никуда не выходят, тоже нуждаются в защите. Специалисты утверждают, что блохи бывают везде, даже на двадцатом этаже, сообщает tmn.aif.ru.