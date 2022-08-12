Тюменка скончалась после 60 ударов доской от любимого. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области от рук сожителя погибла женщина. Мужчина забил любимую доской, он нанес ей по голове, телу и конечностям не менее 60 ударов.

Трагедия произошла 6 января 2022 года в доме в селе Колесниково Заводоуковского района. Сельчанин был пьян, а любимая оскорбила его. Тогда он взял фрагмент доски от печки и просто забил пострадавшую. Потом, на суде, он частично признал вину и рассказал, что часто ссорился с возлюбленной из-за ревности.

– После избиения он пошл спать, а когда проснулся, то увидел, что женщина умерла. Убивать сожительницу не хотел, в содеянном раскаивается. По месту жительства характеризуется отрицательно, выпивает, состоит на учете у врача-психиатра, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд учел все доказательства по делу. Выслушав свидетелей и экспертов, судья назначил тюменцу наказание в виде лишения свободы на 7 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.