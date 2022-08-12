Геннадий Рязанов: «В 2022 году цены на борщевой набор в Тюменской области будут ниже». Фото: Александра Васягина

В последние два года стоимость борщевого набора в Тюменской области выросла. Но в этом сезоне цены на овощи уже ниже. Об этом во время пресс-тура рассказал журналистам директор компании «КРиММ» Геннадий Рязанов.

По словам Рязанова, в последние годы на стоимости овощей сказались плохой урожай и экономический фактор.

– В этом году все наконец-то выровнялось. По нашим оптовым ценам выходит около 13 рублей за килограмм, плюс-минус 4 рубля в зависимости от упаковки и транспортировки. Наши аналитики сделали прогноз: цены будут приемлемые, – рассказал Геннадий Рязанов.

При этом точная стоимость овощей, отметил Рязанов, определится после 10 сентября, когда на полки магазинов попадет новая партия урожая.

Затронул директор фирмы и качество овощей в магазинах. По его словам, и аграрии, и сетевые магазины тщательно следят за этим.

– Контроль жесточайший, приемка под камерами. Про гниль речи нет. Если повреждения составляют больше 2%, глубже 2 миллиметров то, что с огородной картошки просто срезается, партия бракуется и мы поставляем магазину другую.

Мы рассказывали, сколько в этом году составляет «индекс борща» в Тюменской области.