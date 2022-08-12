16 августа в Тюменской области состоится семинар по участию компаний малого и среднего бизнеса и самозанятых в закупках по Федеральному закону №223-ФЗ. Фото предоставлено "КП".

16 августа в Тюменской области состоится семинар для представителей малого и среднего бизнеса «Участие субъектов МСП и налогоплательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых) в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ».

Организатор мероприятия – АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (корпорация МСП), при поддержке правительства Тюменской области.

В мероприятии примут участие представители региональных органов исполнительной власти, АО «Корпорация МСП», крупнейшие заказчики (ПАО «Интер РАО», АО «Почта России», ПАО «РусГидро»), общественные объединения предпринимателей, представители электронных торговых площадок, а также организации, осуществляющие поддержку малого и среднего бизнеса.

В ходе семинара Вы ознакомитесь с основными аспектами законодательства в сфере закупок, обсудите с экспертами вопросы участия в закупках крупнейших государственных корпораций и разберете все сложности практики осуществления закупок.

Фото предоставлено "КП".

Программа

Участие в семинаре является отличной возможностью узнать особенности закупочных положений заказчиков, порядка участия в торгах и заключения договоров! Вы получите максимально полезную информацию по развитию вашего бизнеса с учетом сегодняшних экономических условий.

Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики.

По итогам семинара участники получат:

Мероприятие состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики 142, ауд. 243 (технопарк).

Дата и время: 16 августа 2022 г.с 10.00 до 13.00 (регистрация участников с 9.00 до 10.00).

Необходима обязательная регистрация на сайте: семинар-мсп.рф

Участие бесплатное. Количество мест ограничено.