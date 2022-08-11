В Тюмени будут судить 13 участников ОПГ, обогатившихся на 164 млн рублей. Фото: Архив "КП"

В Тюмени будут судить участников ОПГ, обогатившихся на 164 млн рублей. Их обвиняют в организации ОПГ, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица, неправомерном обороте средств платежей, вымогательстве, отмывании денег, а также в мошенничестве при получении выплат.

С января 2014 года по июнь 2016-го два тюменца создали ОПГ, куда в разное время вошли 13 человек. Они через подставных лиц создали организации, после чего наладили изготовление поддельных платежных поручений о перечислении денег с расчетных счетов управляемых ими фиктивных организаций на другие счета, которые тоже контролировались членами ОПГ.

– Они похитили деньги при получении субсидии, предоставив заведомо ложные сведений о факте осуществления трудовой деятельности. Также вымогали у трех людей имущество, применяя насилие, – рассказали в ведомстве.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Тюмени.