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Общество11 августа 2022 10:00

В Тюмени появится улица имени Сергея Корепанова

Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной празднованию 78-й годовщины со дня образования региона
Вадим Бегун
Вадим Бегун
В Тюмени появится улица имени Сергея Корепанова.

В Тюмени появится улица имени Сергея Корепанова.

Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени появится улица имени председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, который скоропостижно скончался 28 июня 2022 года. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной празднованию 78-й годовщины со дня образования региона.

– Точно появится. Посмотрим подходящую улицу, – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Мудрый управленец, добрый, порядочный, отзывчивый человек, который пользовался безусловным уважением у всех, с кем его сводила жизнь, – так отзываются о Корепанове его коллеги.

В последний путь его провожали тысячи людей. А его родным и в адрес облдумы пришли сотни писем с соболезнованиями.

Отметим, что Сергей Корепанов возглавлял региональный парламент более 20 лет. Под его руководством создана надлежащая законодательная база, по оценке экспертов, одна из лучших среди законодательных баз субъектов России.