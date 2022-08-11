Тюменский губернатор рассказал о преображении Лесобазы. Фото: Вадим Бегун

Тюменский губернатор рассказал о преображении Лесобазы. Сделал он это на пресс-конференции, посвященной празднованию 78-й годовщины со дня образования региона.

Александр Моор отметил, что в этом районе города будет построен технопарк на базе индустриально-логистического парка ДСК-500. Это один из ключевых проектов в областной столице, куда вкладывается особый смысл.

– Наша цель – сделать там особый инновационный кластер. Раньше эта улица была тупиком, потом построили объездную дорогу. Появились склады. Была большая территория – 130 тысяч квадратов под одной крышей. Это будет точка притяжения, создадутся рабочие места, – рассказал глава региона.

По его словам, в этом и следующем году еще будут решаться технические вопросы. Строительство начнется в 2024 году.

По словам Александра Моора, Лесобаза попала в список районов, где будут реализовывать комплексное развитие территории.

– Там ведется жилищное строительство. Через 8 лет появится новый красивый, современный район, – сообщил губернатор.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени жители старой Лесобазы просят благоустроить заброшенный парк. Мест для гулянья в этом районе практически нет, и, по словам местных жителей, зеленый уголок мог бы стать центром притяжения для детишек и взрослых. Но пока это кажется несбыточной мечтой для горожан.

– Раньше на этом месте (за домом № 71 на улице Судостроителей), видимо, был парк. Когда-то тут кипела жизнь. Всё, что от него осталось, это только несколько лавочек и разрушенные до основания ступеньки, – рассказали жители района.