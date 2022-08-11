Школа полового воспитания и коворкинг. Что хотят видеть в студенческом кампусе жители Югры и Ямала

Что хотят видеть в студенческом кампусе жители Югры и Ямала. Фото: Александра Васягина

На очередной фокус-группе по строительству студенческого кампуса в Тюмени собрались журналисты из Югры и с Ямала, а также местные студенты. Обсуждение проходило по уже привычной схеме: решали, что должно быть в кампусе и чего быть точно не должно.

Так, участники предложили организовать в кампусе школу полового воспитания, такая идея на фокус-группах еще не звучала. Большое внимание уделили спорту: на территории хотят видеть веревочный и скейт-парк, воркаут-площадки, а ездить по студгородку хотят на велосипедах, так что попросили о велодорожках.

Также прозвучали частые идеи: коворкинг, сцена для мероприятий, ботанический сад и открытая библиотека. Такие предложения, отмечают организаторы, есть почти на каждой фокус-группе.

Фото - Васягина Александра.

Лично студенты не хотят комендантского часа, шутят, что иногда вдохновение просыпается ночью.

– Думаю, для северян такие открытые обсуждения особенно важны, потому что многие приезжают сюда учиться, – рассказал «Комсомольской правде» – Тюмень» студент ГАУСЗ из Лабытнангов Андрей Каленчук. – Кампус поможет объединить и тюменские вузы. Я участвую в конкурсах и вижу, что среди студентов в основном конкуренция.

Обсуждения проходят с 12 июля. В первом этапе онлайн и очно приняли участие больше семи тысяч человек: жители Тюменской области, Югры и Ямала. До конца августа проводят фокус-группы, уже состоялось 14, свое мнение высказали больше 400 человек

Строительство межвузовского кампуса в Тюмени анонсировал в июле губернатор Александр Моор. Обсуждали проект давно, но только этим летом стало известно, где именно появится кампус. Местом выбрали набережную Туры.

Строить кампус будут 5 – 10 лет, всё лето в Тюмени проходят фокус-группы: студенты, журналисты и обычные жители обсуждают, что обязательно нужно добавить в проект. Больше всего говорят об оранжереях и отсутствии на территории автомобилей. Детей и религиозные объекты видеть там тоже чаще всего не хотят. Оценили строительство кампуса предприниматели, они тоже приняли участие в обсуждениях.