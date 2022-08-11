В Тюмени 34-летнему мужчине из Ишимского района пересадили сердце. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени специалисты областной клинической больницы № 1 пересадили сердце 34-летнему мужчине из села Гагарино Ишимского района. Он стал самым молодым пациентом региона, кому сделали такую операцию.

У Сергея из-за увеличенного размера сердца был нарушен ритм, страдал весь организм. После лечения ему установили кардиовертер-дефибриллятор. По словам заведующего кардиохирургическим отделением Никиты Стогний, у ишимца был износ сердца такой, который не позволил бы ему долго жить, трансплантация была необходима.

Донорское сердце перевозили на машине и на вертолете санавиации, на это ушло два часа. В операции были задействованы почти два десятка специалистов, она длилась 8 часов и закончилась благополучно.

– Принцип работы при пересадке сердца не отличается от любой другой операции. Это стопроцентная подготовленность врачей, младшего и среднего персонала. Все вмешательства по трансплантации сердца должны быть с минимальным риском, и, самое главное, они точно должны помочь пациенту, – отметил Стогний.