В воздухе Тюмени из-за югорского смога появились вредные вещества. Фото: Вадим Бегун

В воздухе Тюмени появились вредные вещества. Дело в том, что из-за серьезных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в областной столице наблюдается смог.

Сотрудники местного управления Роспотребнадзора отобрали 25 проб воздуха в Тюмени и Тобольске. И вот что удалось выяснить. В Тюмени зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. А вот в Тобольске всё чисто.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюмень и Тобольск заволакивает густым смогом. В социальных сетях появились весьма атмосферные фотографии.

Первыми на такое явление пожаловались жители духовной столицы Сибири. Тоболяки показали вид на город: сквозь дымку можно мало чего разглядеть. Одна из подписчиц местного паблика заявила, что в селе Ярково «нечем дышать».

А вот сегодня в Тюмени из-за непроглядного тумана, который пришел на смену смогу, задержали более 10 рейсов. Об этом можно узнать, посмотрев онлайн-табло местного аэропорта Рощино. Люди не могут вылететь в Москву, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и другие города России.