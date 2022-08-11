В Тюмени за мошенничество с выплатами осудили 27-летнюю мать шестерых детей. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени осудили 27-летнюю женщину, которая является матерью шестерых детей. Горожанку признали виновной в мошенничестве при получении выплат (она предоставила в госорган ложные сведения).

– В июне 2020 года тюменка подделала свидетельство о рождении ребенка, который по факту еще даже не родился. Документ она отнесла в управление социальной защиты населения, приложив к нему заявление на выплату причитающихся ей в связи с рождением младенца выплат, в том числе и материнского капитала, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Общий ущерб, причиненный государству, составил более 400 тысяч рублей. Именно такую сумму многодетной матери придется вернуться в бюджет. Еще ей дали 2,1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кстати, у осужденной нет образования, она не замужем и нигде не работает.