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Общество12 августа 2022 1:00

Погода на 12 августа 2022 года в Тюмени: резкое похолодание, небольшой дождь

Переменная облачность
Сергей Швецов
В Тюмени резкое похолодание, небольшой дождь.

В Тюмени резкое похолодание, небольшой дождь.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени 12 августа ожидается переменная облачность. В областной столице резко похолодает, сразу на 9-10 градусов. С обеда и до пяти часов вечера синоптики обещают небольшой дождь.

Температура воздуха ночью плюс 17 – 15 градусов, днем ожидается 16 – 19 градусов, также со знаком плюс. Вечером столбики термометров покажут 16-15 градусов выше нуля.

В течение дня будет дуть западный, северо-западный ветер со скоростью 3 – 6 метров в секунду.