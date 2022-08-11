В Тюмени из-за непроглядного тумана задержали более 10 рейсов. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени из-за непроглядного тумана, который пришел на смену смогу, задержали более 10 рейсов. Об этом можно узнать, посмотрев онлайн-табло местного аэропорта Рощино.

Люди не могут вылететь в Москву, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и другие города России. Так, рейс в Анталью задержали на пять часов. До сих пор не отправлено воздушное судно в Москву, которое должно было вылететь еще в 5.25. Вылет перенесли на 11.00.

Фото - tjmport.ru.

Не могут пассажиры вылететь и в Нягань. Рейс задержат более чем на 4 часа. Кстати, именно около этого города, находящегося в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, бушуют сильнейшие природные пожары.

По прогнозам местных синоптиков, в областной столице будет ясно примерно с 11 утра до обеда. Ближе к пяти часам дня тучи заволокут небо, а к восьми часам вечера вообще ожидается небольшой дождь с грозой, который к тому же позже только усилится.

Ранее «Комсомольская правда» – Югра» писала, что Тюмень и Тобольск заволакивает густым смогом. В социальных сетях появились весьма атмосферные фотографии.

Первыми на такое явление пожаловались жители духовной столицы Сибири. Тоболяки показали вид на город – сквозь дымку можно мало чего разглядеть. Одна из подписчиц местного паблика заявила, что в селе Ярково «нечем дышать».