На двух перекрестках улицы Республики в Тюмени 11 августа 2022 года обесточат светофоры. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 11 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 15.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Республики и Водопроводной, Республики и Первомайской; с 9.00 до 19.00 – на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.