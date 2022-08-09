Русское Радио и Кулига Парк представляют Семейный фестиваль под отрытым небом! Фото: Предоставлено "КП"

Отдых на воздухе всей семьей – обязательный пункт в списке того, что надо успеть сделать до конца лета. Поставить галочку в чек-листе помогут «Русское Радио Тюмень» и «Кулига-Парк». Целый день 20 августа на фестивале будут работать тематические площадки по интересам для каждого!

Пап с сыновьями ждут мужские развлечения: знакомство с модельным рядом бренда «Чери» от официального дилера в Тюмени компании «АЛЬЯНС-МОТОРС» и тест-драйв, выставка автомобилей, компьютерные игры, соревнования на гоночных машинках, стрельба по мишеням из арбалета и лука, метание ножей. Самых голодных ждет состязание по поеданию лапши.

Для женщин будут работать обучающие площадки с тренингами психологов, нумерологов и нутрициологов. Можно будет позаниматься йогой и фитнесом среди хвойного леса, освоить новую технику рисования, посмотреть фешн-показ. Среди гастрономических развлечений – дегустация изысканных сырных сетов и напитков. На ярмарке топ-30 «Иголка маркет» покупательницы смогут приобрести классные и самобытные товары от местных производителей.

Маленьких гостей фестиваля ждет шоу мыльных пузырей, игры, конкурсы с подарками и призами. А главное – пенная дискотека и шоу красок холи.

Каждый час – розыгрыш подарков и призов от партнеров фестиваля. Вечером для гостей проведут концерт, покажут огненное шоу. А потом презентуют гигантский торт, которым угостят всех сладкоежек.

Семейный пригласительный на четверых до 19 августа можно выиграть в прямом эфире «Русского Радио Тюмень» на 102.5 FM.

Билеты на фестиваль доступны на сайте Kassy.ru.

Генеральный партнер – «АЛЬЯНС-МОТОРС», официальный дилер Chery, УАЗ и GAC-motor в Тюмени https://aliyans.chery.ru/

Партнеры – ГК «ЭНКО», дизайн-маркет IGOLKA market

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