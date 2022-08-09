Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 августа 2022 года: заразились 164 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 164 человека. С начала периода количество заболевших достигло 195 376.

В больницы госпитализированы 23 человека, скончавшихся нет. Всего с начала пандемии умерли 4 340 человек.

В России выявлено 16 325 заболевших COVID-19, госпитализировано – 2 574. Всего в стране зарегистрировано 18 746 886 случаев заболевания. Скончались 60 человек за сутки, а за весь период – 382 846.