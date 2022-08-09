Тюменец получил условный срок за смерть дочки и внука в самопальной бане

Тюменец получил условный срок за смерть своих детей в бане Фото: Татьяна Коркина

Суд Тюменского района рассмотрел уголовное дело, возбужденное против 60-летнего мужчины и вынес приговор по факту причинении смерти по неосторожности двум лицам.

Как выяснилось, в августе 2021 года тюменец оборудовал в бане самодельную газовую печь. Для этого он самостоятельно сварил металлический корпус, встроил заводское автоматическое газогорелочное устройство, установил дымовую трубу и две горелки. Из-за самодельной печи 16 апреля 2022 года погибли внук и дочь хозяина бани. Они отравились окисью углерода по причине утечки угарного газа.

По информации пресс-службы объединенной судебной системы Тюменской области, суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно.